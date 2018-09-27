Ереван, 27 сентября, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Правительство Армении на заседании 27 сентября одобрило проект госбюджета на 2019 год. Доходная статья составляет 1,5 трлн драмов (около $3,1 млрд), расходная — 1,6 трлн (около $3,3 млрд) драмов.

Экономический рост в Армении в 2019 году, согласно госбюджету, составит 4,9%, а инфляция — 2,7%. 1 октября бюджет будет представлен в парламент.

Совокупный объем доходов госбюджета на 2018 год запланирован в размере 1 трлн 308 млрд драмов, расходов — 1 трлн 307 млрд драмов. Дефицит запланирован в размере 156,9 млрд драмов. Рост экономики на 2018 год запланирован на уровне 4,5%, а инфляция — на уровне 4% (±1,5%). ($1 — 480,37 драма), сообщает АРКА.

По словам министра финансов Армении Атома Джанджугазяна, который представлял проект бюджета на заседании правительства, госбюджета Армении на 2019 год пока еще далек от того, «чтобы быть проектом нашей мечты».

«Бюджет в меру имеющихся возможностей максимально отражает деятельность всех ведомств и представляет компромиссный подход по различным сферам. В процессе находятся многочисленные работы и, следовательно, проект пока далек от того, чтобы быть проектом нашей мечты. Но мы уверены, что наши усилия по различным направлениям, в том числе экономической политике, изменениям налоговой системы и профильных реформ, структурным изменениям, приведут к более положительным результатам», — сказал Джанджугазян.

Он отметил, что правительство планирует осуществить амбициозные программы, но в бюджете нашли отражение только те, которые могут быть осуществлены без каких-либо потрясений в различных сферах, с учетом имеющихся обязательств.

«Мы пойдем на привлечение кредитных средств, которые увеличат долговое бремя, только для генерирования новых возможностей, то есть для капитальных, а не текущих расходов», — сказал Джанджугазян.

По словам министра, другой особенностью бюджета является то, что теперь он представляется в программном формате, где приоритетными являются результаты, которые ожидаются от реализации программ.

Согласно проекту госбюджета, капитальные расходы по сравнению с 2018 годом вырастут — вместо ожидаемых в 2018 году 2,3% от ВВП, в 2019 году они составят 3% от ВВП.