Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке, он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом Хант рассказал сегодня, 27 сентября, в интервью Sky News.

Ted Eytan Джереми Хант

По словам Ханта, встреча была непростой и Лавров был жестким. Всё, что удалось сделать двум министрам иностранных дел — это обменяться мнениями.

«Это было достаточно сложно. Он был довольно жёстким… Был откровенный обмен», — рассказал Хант о встрече с Лавровым

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая на сессии Генассамблеи ООН, вновь обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери в марте этого года.