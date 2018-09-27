Красноярск, 27 сентября, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Сегодня, 27 сентября, в рамках формата «час благоустройства» мэр Красноярска Сергей Ерёмин проинспектировал ход работ по реконструкции сквера Победителей, который превращают в полноценное общественное пространство для отдыха и занятий спортом. Как сообщает департамент информационной политики администрации Красноярска, по проекту здесь разместят качели, уличные тренажёры, в том числе и для детей с ограниченными возможностями, а также лавочки и арт-объекты. Новую жизнь сквер Победителей начнет благодаря всемирно известному меценату, почётному гражданину Красноярска Хазрету Совмену.

Департамент информационной политики администрации Красноярска Сквер Победителей в Красноярске преображается

В общественное пространство внедрят и образовательный формат. Главной особенностью территории станет автодром — площадка для радиоуправляемых автомобилей, где смогут тестировать свои модели учащиеся Дворца пионеров.

Обновлять сквер и прилегающую к нему территорию планируют в два этапа. В этом году работы будут вести до ноября. Уже уложен асфальт вокруг дворца, перенесена и оборудована автопарковка на 60 мест. Сейчас формируется площадка под строительство детского автодрома. Во главе угла — безопасность, поэтому на подъезде к дворцу установят шлагбаум, чтобы прилегающая территория была свободна от машин.

Директор краевого дворца пионеров Рада Мандрик отметила, что теперь педагоги и родители будут спокойны за детей: «Особенно мы рады, что появится новое освещение, большинство занятий проходит в вечернее время. Есть секции по автомоделированию, поэтому оборудованная трасса станет для ребят грандиозным подарком, мы о нём могли только мечтать, поэтому очень благодарны! Автодром будет востребован, так как порядка 10 тысяч ребят ежегодно приезжают к нам на краевые соревнования».

Вместе с ребятами обновлению сквера радуются горожане.

«Часто гуляю здесь, да и вообще знаю это место всю свою жизнь. Конечно, оно требовало перемен. Всё, что задумано проектом, мне очень нравится», — поделилась жительница Центрального района Сусанна Евстюгина.

Мэр Сергей Ерёмин остался доволен проводимыми работами и подчеркнул, что после реновации сквер станет точкой притяжения горожан: «В современном общественном пространстве всегда есть, чем себя занять, поэтому сквер Победителей просто необходимо насытить жизнью. При благоустройстве территории сквера мы постараемся повторить тропинки по уже протоптанным горожанами дорожкам. А ещё укрепим зелёный каркас сквера, высадим в нём дополнительно порядка 500 деревьев и 1500 тысяч кустарников. Проект обновления сквера воплотится в жизнь благодаря нашему близкому другу — Хазрету Меджидовичу Совмену, за что ему — огромное спасибо!».

В следующем году благоустройство сквера продолжится. Тогда построят сцену с амфитеатром под открытым небом, сделают тропу здоровья, обустроят четыре тематические зоны, которые объединит беседка, создадут ландшафтные композиции.