Екатеринбург, 27 сентября, 2018, 17:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осуждены шестеро граждан, обвинявшихся в обмане банков. Махинации были совершены с декабря 2014 по март 2015 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении МВД.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограбление банка

В преступную группу входили четверо мужчин и две женщины. Приговор по материалам полиции вынес Орджоникидзевский районный суд. Судья установила, что подсудимые оформляли кредиты по копиям чужих документов.

Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых отмечает, что от подсудимых пострадало пять банков, было оформлено более 140 договоров на сумму примерно 10 млн рублей.

В итоге Екатерина К. получила 7 лет колонии, Константин Ж. — 5 лет, а Ярослав И. — 5 лет и 6 месяцев. Екатерина Х. приговорена к 7 годам 6 месяцам, Роман Ш. — к 5 годам, а Александр А. — к 5 годам 6 месяцам.

Приговор пока не вступил в силу. У осуждённых есть возможность его обжаловать.