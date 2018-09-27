Тамбов, 27 сентября, 2018, 17:39 — ИА Регнум. В Тамбовской области с 2019 по 2024 годы на реализацию национального проекта «Демография» планируется направить из всех источников финансирования более 30 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Владимир Маковский. Крестьянские дети. 1890

В администрации региона под председательством вице-губернатора Натальи Астафьевой прошло первое заседание проектного комитета по реализации на территории Тамбовской области нацпроекта «Демография». Специалисты обсудили вопросы, касающиеся разработки региональных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации путём стабилизации уровня рождаемости, снижения смертности, увеличения продолжительности здоровой и активной жизни.

Реализация нацпроекта на территории Тамбовской области планируется в период с 2019 по 2024 год и объединит пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание «яслей», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

«К сожалению, на сегодняшний день на территории области показатели рождаемости ниже показателей смертности, — сказала начальник регионального управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова. — Многочисленные меры, которые принимаются сегодня, и в том числе которые будут приняты в рамках реализации нацпроекта «Демография», должны изменить ситуацию к лучшему».

На реализацию этого проекта в Тамбовской области с 2019 по 2024 годы планируется направить более 30 млрд рублей. Немалая часть этих средств пойдет на поддержку семей с детьми.

«В нашей области разработаны и реализуются собственные меры поддержки семей с детьми. В их числе предоставление материнского капитала на третьего ребенка, который составляет 100 тыс. рублей, выплата ежемесячного пособия в три тысячи рублей молодым женщинам, родившим первого ребенка до 25 лет, полное субсидирование процентной ставки по ипотеке многодетным семьям», — отметила Анна Орехова.

В рамках остальных региональных проектов по улучшению демографической ситуации также планируется разработка и внедрение новых программ и привлечение населения всех возрастов к активному и здоровому образу жизни.