Калуга, 27 сентября, 2018, 19:55 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на 20 сентября 2018 года задолженность по заработной плате составила 167 млн 144 тыс. 13 рублей перед 1657 работниками в 41 организации области, сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM, по материалам заседания региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Admoblkaluga.ru На заседании

Участники заседания предложили работодателям совместно с первичными профсоюзными организациями рассмотреть вопрос о создании на предприятиях комиссий по урегулированию трудовых споров. Между тем, по словам руководителя Государственной инспекции труда в области Дмитрия Полонского, просроченная задолженность по выплате заработной платы на 20 сентября 2018 года имелась в четырех организациях региона. Размер задолженности перед 739 работниками оценивался в 107 млн 163 тыс. рублей.

Среди крупнейших областных должников по зарплате — ЗАО «Розовый сад», ОАО «Кировский завод», АО «60 Арсенал», ООО «Гигиена-сервис». Впрочем, по сравнению с данными на 1 августа 2018 года размер задолженности уменьшился на 8,23%. Изменение произошло за счет исключения из списка должников АО «КОБМ» и уменьшения задолженности ООО «Гигиена-сервис». Кроме того в ЗАО «Розовый сад», ОАО «Кировский завод» и ООО «Гигиена-сервис» открыто производство по делам о несостоятельности (банкротстве). Погашение задолженности после проведения необходимых юридических процедур будет осуществляться в порядке очередности, установленной Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Напомним, в учреждениях бюджетной сферы Калужского региона задолженность по выплате заработной платы отсутствует.