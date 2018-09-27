Воронеж, 27 сентября, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В Воронежской области может быть создан кластер, специализирующийся на сельскохозяйственном машиностроении. Об этом говорилось 27 сентября на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева с министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым

Александр Гусев на встрече с главой Минсельхоза сообщил, что в настоящее время в регионе намолочено более 4 млн тонн зерновых, общий объем урожая прогнозируется на уровне 4,6 млн тонн.

За первые шесть месяцев 2018 года объем производства сельхозпродукции в Воронежской области вырос на 9% — по сравнению с первым полугодием 2017-го. Регион стабильно входит в число лидеров по объемам сбора зерновых, сахарной свеклы и маслосемян подсолнечника, является одним из ключевых производителей молочной продукции, мяса КРС и свинины в стране.

Кроме того, Воронежская область наращивает и объемы экспорта сельхозпродукции и продовольствия: за семь месяцев этого года из региона в зарубежные страны было отправлено продукции АПК на 302 млн рублей — на 50% больше, чем годом ранее. Увеличились объемы экспорта зерновых культур, бобовых, мелассы. Продукция поставляется в ряд стран СНГ, в Швейцарию, Турцию, Египет, Ливан.

По словам главы региона, ключевая задача на ближайшие годы — обеспечить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, которая представляет интерес как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Приоритетом для выполнения этой задачи является привлечение инвестиций в строительство предприятий по глубокой переработке продукции сельского хозяйства.

Глава региона также поднял вопрос создания Центра агробиотехнологий на базе ряда профильных учебных заведений.

Дмитрий Патрушев отметил, что Минсельхоз России готов проработать озвученные губернатором Воронежской области инициативы.