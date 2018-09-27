Калуга, 27 сентября, 2018, 17:27 — ИА Регнум. В «Почте России» для 24 000 почтальонов страны приобрели мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ) для оказания услуг на дому. В Калужском филиале компании они есть у 268 почтальонов. Об этом 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС по Калужской области Мобильный почтово-кассовый терминал

По её словам, мобильные фискальные регистраторы и мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ) — смартфоны с предустановленными приложениями, которые позволяют принимать платежи за услуги ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги. Сервис по приёму платежей через мобильные почтово-кассовые терминалы наиболее удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, а также жителей отдаленных населенных пунктов.

«Узнать, есть ли в почтовом отделении возможность обслуживания населения с помощью мобильного почтово-кассового терминала, можно по телефону отделения и тогда почтальон может прийти к клиенту, как на дом, так и в офис. В Калужской области ежемесячно с использованием мобильного терминала принимается около 100 тысяч платежей от населения на дому», — сказала Ольга Строк.

Напомним, за последний год «Почта России» увеличила количество мобильных почтово-кассовых терминалов с 10 тыс. до 24 тыс. Благодаря расширению числа МПКТ в месяц количество принимаемых с их помощью платежей увеличилось более чем в два раза.