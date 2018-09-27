Вильнюс, 27 сентября, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Министр транспорта и коммуникации Литвы Рокас Масюлис сегодня, 27 сентября, признал, что Латвия пытается использовать категоричную позицию Литвы в отношении БелАЭС, чтобы переманить часть белорусских грузов, которые сегодня идут транзитом через Литву в порт Клайпеды, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом Масюлис заявил в Сейме Литвы во время правительственного часа. Однако, по его словам, Литва предлагает самые лучшие экономические условия, из-за чего у официального Минска нет никаких экономических мотивов повернуть грузопоток в сторону Латвии.

(сс) Algirdas Порт в городе Клайпеда

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Так министр прокомментировал вопрос либерала Кястутиса Главяцкаса, который заметил, что представители латвийских властей раз в две недели проводят с белорусскими чиновниками встречи, на которых обсуждается этот вопрос. Он возмутился, что Литва, зная о таких встречах, хладнокровно ничего не предпринимает и лишь наблюдает со стороны.

«На 30% снизится оборот Клайпедского порта, снизятся потоки по железной дороге, что будет означать определённую экономическую яму и признаки кризиса. Наши друзья и соседи латвийцы интенсивно ищут способы, как перенаправить этот поток в Лиепая, а Литву оставить на льду (литовское устойчивое выражение, аналог «у разбитого корыта» — прим. ИА REGNUM ), на малых дозах грузопотока», — возмутился Главяцкас.

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Министр Масюлис признал попытки Латвии, но заявил, что и литовские чиновники регулярно контактируют со своими белорусскими коллегами.

«Я сам встречался со своими коллегами. Мы дискутируем о предметных вещах в транспортном секторе. Во-первых, конечно, неприятно, когда наши коллеги пользуются нашим положением из-за Островецкой атомной станции (так в Литве называют БелАЭС — прим. ИА REGNUM ). Мы надеялись, что они поддержат нас в этом вопросе, но так не произошло», — говорит министр.

Тем не менее он выразил уверенность, что лучшего пути, кроме Литвы, для Белоруссии просто не существует. Он также объяснил поведение Латвии тем, что снижается российский грузопоток через Латвию. Из-за этого Латвия срочно ищет возможности загрузить свои мощности новыми клиентами.

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Напомним, в Литве БелАЭС официально названа «угрозой национальной безопасности», а Литва законодательно запретила попадание электроэнергии с БелАЭС на свой рынок. Напомним также, что Белоруссия из-за позиции Литвы неоднократно угрожала перенаправлением собственных грузовых потоков, но пока такие заявления оставались лишь словами.

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