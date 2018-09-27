Лондон, 27 сентября, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж назначил новым главным редактором этого ресурса Кристина Храфнссона. Сообщение об этом было опубликовано сегодня, 27 сентября, в официальном аккаунте WikiLeaks в сети микроблогов Twitter.

Espen Moe Джулиан Ассанж

«Ассанж назначает Храфнссона на должность главного редактора после шести месяцев своего заключения без связи с внешним миром», — сказано в сообщении.

При этом Ассанж остается издателем WikiLeaks.

Про Храфнссона известно, что это — исландский журналист, ранее занимавший пост официального представителя WikiLeaks. Кроме того, он курировал некоторые юридические проекты данного портала.

Напомним, что Ассанж вынужден постоянно находится в здании посольства Эквадора в Лондоне, так как британская полиция обещает арестовать его сразу, как только он его покинет. Далее Ассанжа, скорее всего, ждет экстрадиция в США, власти которых крайне недовольны множеством публикаций американских секретных документов на портале WikiLeaks.

Несколько месяцев назад, после того, как в Эквадоре сменился президент, эквадорские дипломаты отключили Ассанжу интернет.