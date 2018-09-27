Санкт-Петербург, 27 сентября, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Торговые войны, которые ведет администрация США, несомненно, способствуют замедлению мировой экономики, она вступила в тот период, когда всё больше ее участников испытывают тягу к независимости и обособлению, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 27 сентября, директор аналитического центра НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Анна Федюнина, комментируя прогноз ВТО о снижении темпов роста экономики в мире.

Kevin Trotman В штопоре

Как сообщалось ранее, эксперты ВТО понизили прогноз роста объемов мировой торговли с 4,4% до 3,9% в 2018 году и с 4% до 3,7% в 2019 году. Эксперты отметили, что основной причиной замедления темпов роста станет эскалация торговых споров.

Прогноз ВТО адресован в первую очередь тем экономикам, которые в наибольшей степени зависят от глобальных торговых потоков. Очевидно, что позиция администрации США, в том числе в части их торговых отношений с Китаем, будет способствовать замедлению роста мировой экономики. Темпы роста не будут такими, как хотелось бы.

Мировая экономика развивается волнообразно. Периоды всеобщего желания объединяться, как было, к примеру, после Второй мировой войны, сменяются периодами столь же всеобщего желания независимости и обособления. Мы находимся именно в этом периоде — достаточно вспомнить, помимо торговых войн, еще и Brexit, политические процессы в Каталонии и многое другое.