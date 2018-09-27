Вена, 27 сентября, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц в первых числах октября текущего года приедет в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 27 сентября РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского.

(сс) European People's Party Себастьян Курц

По его словам, четвертая за год встреча Путина и Курца демонстрирует особый характер и динамику развития отношений России и Австрии.

«На следующей неделе федеральный канцлер посетит Санкт-Петербург. Это будет уже четвертая встреча Путина и Курца только в этом году, что показывает, с одной стороны, особый характер наших двусторонних отношений, но и их позитивную динамику», — цитирует агентство слова российского дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Австрии старается занять посредническую позицию между Россией и Евросоюзом, дистанцируясь от политики антироссийских санкций.