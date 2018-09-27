Москва, 27 сентября, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Виктор Цой, которого, не боясь штампов, действительно можно назвать голосом поколения, погиб 28 лет назад: разбился 15 августа 1990 года близ латвийского посёлка Кестерциемс. Однако всё это время интерес, переходящий в обожание, к музыканту не гас — наоборот. Цой стал голосом нескольких поколений, а песни его превратились в нечто вроде гимнов эпох.

Цитата из х/ф «Лето». Реж. Кирилл Серебренников. 2018. Россия Виктор Цой

В этом году наследие Виктора Робертовича решили обновить, а заодно и заработать на этом приличное количество денег. И далеко не все решения и действия на данной стезе выглядят удачными и однозначными.

Кирилл Серебренников в фильме «Лето» рассказал о становлении юного Цоя, его знакомстве с Майком Науменко. Данное кино вызвало удивление у многих поклонников и знакомых рок-музыканта. В частности, Борис Гребенщиков, много сделавший для популярности «Кино», назвал данный фильм «ложью от начала и до конца». Сергей Шнуров и его группировка «Ленинград» записали свежую песню о Цое, возмутившую многих, слишком многих.

Ну и наконец — подоспела вишенка на «Кино"-торте: советский паспорт Цоя продали на аукционе за 9 миллионов рублей. Заодно — там же — продали за 3 миллиона рублей записную книжку Виктора Робертовича и рукопись песни «Хочу перемен» с автографом за 3,6 миллионов рублей. Экс-музыкант группы «Кино» Алексей Рыбин так прокомментировал данное действо: «Это совершенно аморальный поступок, отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом, — передать семье». И с Рыбиным порядочному человеку трудно не согласиться.

К сожалению, на наследии Виктора Цоя в последнее время бесстыдно паразитируют, эксплуатируя славу музыканта, чтобы сделать на этом и эффектный пиар, и хорошие деньги. Да, Цой жив, но память его марать коммерцией, определённо, не стоит.