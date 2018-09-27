Оренбург, 27 сентября, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров сегодня, 27 сентября, во время визита в Оренбуржье положительно оценил работу региона по нацпроектам, а также подготовку к выполнению Указа президента № 204, где речь о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Комаров

Во время совещания Игорь Комаров отметил, что 27 сентября он посмотрел, как в Оренбурге работает проект «Комфортная городская среда», как реализуется проект «Безопасные и качественные дороги».

«Мы предметно обсуждали, какие мероприятия нужно провести для того, чтобы подготовиться к реализации указа президента. Хочу отметить, что в целом организационные мероприятия проведены, идет работа, чтобы регион отвечал требованиям нацпроектов. Вижу, что проводится большая работа, и мы надеемся на эффективную подготовку к реализации по различным направлениям», — сказал полпред в ПФО.

Под обсуждение попали, в частности, вопросы развития инфраструктуры, здравоохранения, образования, благоустройства региона, строительства жилья, внедрение схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Губернатор Юрий Берг подчеркнул, что регион выполняет заявленные президентом России социальные инициативы. Сейчас все оренбургские дети от трёх до семи лет имеют возможность посещать детские сады. К 2021 году поставлена задача обеспечить местами в детсадах всех дошкольников, то есть и детей до трёх лет.

По словам главы региона, Оренбуржье много вкладывает в развитие школ. Сейчас 88% школьников обучаются в современных условиях. Во вторую смену занимаются всего 9%. В ближайшие годы вторая смена будет полностью упразднена. Завершен серьезный этап программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Но впереди еще огромная работа по улучшению жилищных условий оренбуржцев.

«На качественно новый уровень эту работу позволило вывести участие региона в федеральных приоритетных проектах «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». В эту работу включились и сами жители. Оренбуржцы готовы участвовать в обустройстве жизненного пространства. Жители области проявили свою гражданскую активность и заинтересованность в вопросе благоустройства. Теперь нам нужно достичь такого же понимания и соучастия оренбуржцев в сборе и утилизации отходов. Внедрение новой системы обращения с ТКО — задача сложная, но она поставлена и потому должна быть решена. Равно как и все остальные задачи в экономике и социальной сфере», — сказал Юрий Берг.

Улучшается ситуация в сфере здравоохранения. За шесть лет участниками программы «Земский доктор» стали 620 молодых врачей. В Оренбурге открылся новейший, один из лучших в стране областной перинатальный центр. Начал работу Орский онкоцентр. Капитально отремонтирован и переоснащен областной онкодиспансер. Созданы межмуниципальные профильные медицинские центры. Работают мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Служба скорой помощи получает новые современные автомобили. Как итог — более 77 процентов оренбуржцев сегодня довольны качеством медпомощи, сообщил полпреду в ПФО губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Оренбурге с рабочим визитом находится полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. В первой половине дня он побывал в одном из дворов, благоустроенных в рамках спецпрограммы. Также чиновнику показали набережную Урала, которую ремонтируют также в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Игорь Комаров принял участие в церемонии открытия движения по участку важной трассы Обход Оренбурга. В эксплуатацию введено 12 километров первого пускового комплекса автомобильной дороги. Объект интересен не только с инженерной точки зрения, он имеет особую значимость для транспортной инфраструктуры России. Построенный участок автомобильной дороги входит в состав так называемого современного «Шелкового пути», который является стратегическим инфраструктурным проектом и имеет огромное значение для дальнейшего развития региона. Более удобным и быстрым станет автомобильное сообщение с Казахстаном. Кроме того, открытие движения по новой трассе дает возможность вывести транзитный транспорт за пределы городской черты и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.