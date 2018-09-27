Симферополь, 27 сентября, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Власти Симферополя обещают к концу 2018 года открыть 11 детских садов на 1900 мест. Об этом 27 сентября журналистам сообщила начальник управления образования администрации Татьяна Сухина.

Пауль Клее. В детском саду (фрагмент). 1925

«В ближайшее время после проведения капитального ремонта состоится открытие детского сада «Берёзка» и ещё пяти новых: №12 «Белочка», №14 «Антошка», №16 «Лучик», ДС №36 и новый капитальный детсад», — отметила специалист.

Помимо этого, по её словам, до конца года должны быть сданы в эксплуатацию пять модульных детсадов по 100 мест каждый.

Как сообщало ИА REGNUM, на полуострове своей очереди в детские сады ожидают около 19 тысяч детей. Наиболее острая проблема с детскими дошкольными учреждениями наблюдается в Симферополе. Обостряет ситуацию большая нагрузка на очередь со стороны представителей льготных категорий.