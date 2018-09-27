Польше посоветовали восстановить дружбу с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Кому решать вопрос размещения базы США в Польше;
- Евросоюз обвинили в гуманитарном кризисе «у ворот Европы»;
- Латвия наблюдает за китайскими контейнерами;
- Пекин рекомендует Вашингтону прекратить клевету о вмешательстве в выборы;
- В России принят закон о пенсионной системе.
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