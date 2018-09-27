Дамаск, 27 сентября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил о выступлении помощника министра обороны США Роберта Карема перед комитетом по вооруженным силам Палаты представителей США 26 сентября.

(сс) The U.S. Army Солдаты ВС США

В своей речи Карем сказал, что присутствие вооруженных сил США в Сирии имеет много преимуществ для Вашингтона, поскольку позволяет не только бороться с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и противостоять Ирану в этом регионе.

Помощник министра обороны обратил внимание на тот факт, что США могут противостоять Ирану в Сирии, однако это не будет законно в соответствии с существующими разрешениями на применение военной силы, которые были приняты Конгрессом.

Поэтому операции ВС США в Сирии, исходя из предоставленных полномочий, сосредоточены на борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В тоже время Роберт Карем отметил, что американское военное присутствие в Сирии имеет остаточные преимущества, выгоды для американских дипломатов, которые пытаются добиваться переговорного прекращения конфликта, и остаточные выгоды, потому что это может помочь сдерживать деятельность других противников.

Он также добавил, что есть аспекты американских военных операций или присутствия, которые могут быть полезны в противодействии Ирану.