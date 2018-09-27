Челябинск, 27 сентября, 2018, 16:25 — ИА Регнум. В Челябинске после возникновения мусорного коллапса возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

Дело возбуждено по факту халатности. Идёт следствие.

В областной прокуратуре пояснили, что дела завели по материалам надзорного ведомства. Фигурантами могут стать должностные лица мэрии и муниципального «ГорЭкоЦентра».

Напомним, после закрытия свалки в Челябинске возник мусорный коллапс. Теперь город расчищают от мусора. Работают порядка 80 мусоровозов.