Санкт-Петербург, 27 сентября, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В ночь на 27 сентября 2018 года Санкт-Петербург пережил своё 310-е наводнение. В сентябре это произошло впервые за последние 35 лет, сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

По его данным, «очень сильный западный ветер поднял воду у водомерного поста «Горный институт» до отметки 179 см».

Напомним, наводнениями в Петербурге считаются подъёмы уровня воды более чем на 160 см выше ординара. Подъем воды до 210 см считается опасным, до 299 см — особо опасным, свыше 300 см — катастрофическим наводнением.

Последний раз сентябрьское наводнение произошло 26 и 28 сентября 1983 года, тогда уровень воды в Ленинграде поднимался, соответственно, до 182 и 174 см.

«Все последующие 53 наводнения случались в более поздний период, в основном с октября по январь», — подчеркнул Александр Колесов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в городе на Неве — второй день шторма. Скорость западного и северо-западного ветра в порывах достигает 23 м/с. Затворы дамбы Петербурга в Финском заливе закрыты, чтобы предотвратить опасный подъем воды. Судоходство приостановлено.

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