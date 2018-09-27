Ярославль, 27 сентября, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Ярославле с 27 сентября начала свою работу Центральная городская больница. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

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27 сентября Ярославле появилась Центральная городская больница, которая объединила в себе клиническую больницу №1, клиническую больницу №5, детскую клиническую больницу №1 и поликлинику №2. Ее возглавил Сергей Луганский, который раньше был главврачом КБ№1.

Как отмечают в департаменте здравоохранения, благодаря объединению пациенты только выиграют. Например, теперь бывшие пациенты КБ №1 и КБ №5 смогут получать помощь узких специалистов: колопроктолога, пульмонолога, онколога и других. Кроме того появились новые возможности у лабораторной службы и службы функциональной диагностики.

Для бывших пациентов КБ№5, наблюдавшихся по заявительному принципу, создается отдельное терапевтическое поликлиническое отделение. Участковые терапевты пятой больницы останутся на своих местах. Прикрепленные к пятой больнице жители смогут получать стационарную помощь в терапевтическом отделении бывшей КБ №1, а также в специализированных отделениях Областного госпиталя ветеранов.

Поэтапный переезд подразделений КБ №5 на новые площади, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, начнется в декабре 2018 года. Об этом жителей предупредят заблаговременно. Стационарные и диагностические отделения детской больницы №1 переедут в КБ №5.