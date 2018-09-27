Калуга, 27 сентября, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Калужская область стала одним из первых регионов-участников реализации национального проекта по повышению производительности труда. Как заявила на заседании координационного совета по развитию промышленности и технологий при губернаторе области заместитель гендиректора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Светлана Горчакова, у Калуги есть уникальная возможность стать пилотным предприятием в рамках регионального проекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На заседании координационного совета

«Те меры, которые планирует реализовать государство в этой сфере, беспрецедентны по своей системности, — заявил первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов. — Участники проекта будут иметь возможность повысить производительность труда за счет применения инструментов бережливого производства, существенно улучшить квалификацию работников, получить льготные кредиты по линии Фонда развития промышленности. До 2024 года к реализации региональной программы в рамках нацпроекта планируется привлечь порядка 140 предприятий области».

Управляющая отделением по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Ирина Карлаш считает, что для успешного вхождения в проект необходимы дополнительные финансовые средства.

«Мы видим, что сегодня предприятия в основном пользуются банковскими кредитами, хотя существуют альтернативные источники, например, программы облигационных заимствований. Это гибкий инструмент финансирования, нередко с более низкими ставками, чем на кредитном рынке. Отмечу, что в регионе есть положительный опыт работы с этим инструментом», — заявила она.

Напомним, указом президента РФ Владимира Путина проект по повышению производительности труда включен в число приоритетных. Основная цель — обеспечить на крупных и средних предприятиях страны несырьевых отраслей экономики ежегодный рост производительности труда не менее пяти процентов. Помощь регионам в решение этой задачи будет оказывать Федеральный центр компетенций по повышению производительности труда, в частности, в формировании на местах собственных программ и аналогичных центров.