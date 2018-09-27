Москва, 27 сентября, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Региональные сосудистые центры и медучреждения, которые оказывают онкологическую помощь, получат новое оборудование, заявил 27 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он сообщил, что средняя продолжительность жизни уже достигла исторического максимума и составляет сейчас около 73 лет.

«Теперь необходимо идти дальше. Прежде всего — за счёт снижения смертности. Это возможно только при новом качестве медицины. А значит, нам нужны системы своевременного выявления заболеваний, максимальный охват диспансерным наблюдением, доступная по всей стране квалифицированная медицинская помощь и, конечно, современные технологии диагностики, лечения и реабилитации, включая телемедицинские технологии. Переоснастим региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Во всех регионах в центры и другие медицинские учреждения, которые оказывают онкологическую помощь, будет поставлено новое оборудование, чтобы выявлять и лечить онкозаболевания на ранней стадии», — сказал он.

Кроме того, планируется развивать сеть медицинских учреждений для оказания первичной медицинской помощи.

«Особенно там, где их нет. На селе и в малонаселённых пунктах создадим или обновим более 1,5 тыс. ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и врачебных амбулаторий», — добавил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства России рассматриваются основные направления деятельности. Первым пунктом стали меры по улучшению демографии.