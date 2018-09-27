Калининград, 27 сентября, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Балтийский федеральный университет (БФУ) им. И. Канта примет участие в калининградском этапе эстафеты огня зимней Универсиады — 2019, сообщает 27 сентября пресс-служба вуза.

總統府 Огонь Универсиады

Эстафета огня зимней Универсиады пройдет в Москве 29 сентября. Следующим городом, жители которого пронесут факелы по пути эстафеты, станет Калининград.

25 участникам мероприятия предстоит преодолеть 4150 метров пути, поочередно меняя друг друга. Они побегут мимо памятного знака морякам-балтийцам и по Московскому проспекту доберутся до Закхаймских ворот. Там они свернут на улицу Литовский Вал. Дальше бегунам предстоит добраться до Росгарденских ворот и финишировать возле корпуса БФУ им. И. Канта на ул. А. Невского, на площадке которого Наталья Ищенко зажжет городскую чашу. Здесь же пройдет чествование факелоносцев и большой спортивный праздник, организованный студентами БФУ им. И. Канта.

Представлять калининградский этап эстафеты будут проректор по социальным коммуникациям БФУ им. И. Канта Ефим Фидря, пятикратная олимпийская чемпионка и министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, вице-чемпион мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев, четырёхкратный чемпион Параолимпийских игр Алексей Ашапатов, руководитель благотворительного центра «Верю в чудо» София Лагутинская и другие.

Начало этапа эстафеты огня Универсиады-2019 запланировано на 3 октября в 12:00 на острове Канта у Кафедрального собора.

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