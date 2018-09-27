Вашингтон, 27 сентября, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Американский ресурс USNI News опубликовал большую статью о состоянии авианосного флота США. В общем и целом, состояние весьма плачевное. По мнению ресурса, оперативное развертывание американского авианосного флота находится на самом низком уровне за последние двадцать пять лет.

(сс) Official U.S. Navy Page Авианосец «Джордж Г. У. Буш»

Приведем несколько фактов, изложенных в статье.

Впервые за достаточно длинный промежуток времени летом 2018 года в течение двадцати двух дней в строю не было ни одной авианосной ударной группы ВМС США, которая могла бы выполнять задачи по оперативному предназначению.

Боевые возможности авиации ВМС США неуклонно снижаются с 2012 года. Палубные истребители-бомбардировщики и штурмовики F/A-18E / F Super Hornet ранее интенсивно использовались для поддержки операций на Ближнем Востоке. В настоящее время менее половины от всех самолетов парка Super Hornet способны выполнять боевые задачи.

Издание с горечью отмечает, что данное плохое состояние авианосного флота США имеет место на фоне укрепления военной мощи России и Китая.