Москва, 27 сентября, 2018, 15:42 — ИА Регнум. В промышленных центрах России нужно снизить загрязнение воздуха, заявил 27 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Загрязнение атмосферы

«Необходимо снизить уровень загрязнения воздуха, особенно в промышленных центрах. Это комплексная задача, в решении которой должны участвовать не только предприятия, хотя они несут прямую ответственность за вредные выбросы и должны контролировать, что у них происходит, в противном случае они будут отвечать за подобные выбросы, но и нужно провести модернизацию теплоснабжения, объектов коммунального хозяйства, и спланировать транспортное сообщение так, чтобы разгрузить эти города от транзитных потоков», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, другой важной задачей в сфере экологии станет ликвидация свалок и организация переработки отходов.