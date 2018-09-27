Баку, 27 сентября, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Главы России и Азербайджана рассчитывают, что компании обеих стран будут активно реализовывать перспективные проекты в Каспийском регионе, в том числе в сфере добычи нефти и газа.

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«Рассчитываем, что российские и азербайджанские компании активно займутся реализацией перспективных проектов в Каспийском регионе. Прежде всего, в сфере транспорта, грузоперевозок, добычи нефти и газа, экологии и, безусловно, биоресурсов», — заявил президент РФ Bладимир Путин на девятом межрегиональном российско-азербайджанском форуме в Баку.

Путин напомнил, что российские энергетические компании работают успешно на рынке Азербайджана. B частности, глава РФ упомянул работу компании «Роснефть» совместно с госкорпорацией Азербайджана, которая в скором времени приступит к разведке и освоению нефтегазового месторождения.

«Около $4 млрд инвестировал в энергетические проекты в Азербайджане ЛУКОЙЛ, а Транснефть — наша ведущая монополия по транспортировке нефти — обеспечивает надежный транзит азербайджанской нефти на экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск», — цитирует Путина ТАСС.

По его словам, новые возможности для взаимовыгодной кооперации между государствами открыла и конвенция о статусе Каспийского моря. По словам Путина, это, безусловно, прорывное решение.

Путин заявил, что Россия и Азербайджан выстраивают отношения на взаимном уважении и поиске баланса интересов.

По словам президента РФ, Россия и Азербайджан осуществляют совместные инфраструктурные проекты.

«B частности, идет создание международного транспортного коридора «Север-Юг» — это Иран, Азербайджан, Россия, который призван сблизить европейские и азиатские рынки», — напомнил президент России.

Как сообщалось ранее, 27 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Азербайджан с краткосрочным рабочим визитом.