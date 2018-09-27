Москва, 27 сентября, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Опрос «Левада-центра», по итогам которого выяснилось, что большинство опрошенных уверены, что о людях старшего поколения главным образом должно заботиться государство, весьма показателен, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Мария Маризе-Краснокутская. Старикам у нас почет! 1956

«Человек с момента рождения включается во множество социальных общностей: семья, работа, церковь, общественные организации, страна. Вращаясь в них, он обретает множество связей с взаимными правами и обязанностями. Полагаю, что все социальные институты в той или иной степени, в зависимости от своего статуса, должны нести ответственность за члена своего сообщества.

Если мы говорим о заботе, в том числе содержании, пожилых, то, безусловно, главными ее субъектами здесь выступают семья и государство. На мой взгляд, ответственны оба института, но с разным наполнением. Государство обязано позаботиться о выплате достаточной для проживания пенсии, о создании системы доступной медицинской и социальной помощи. Обязанность детей содержать пожилых родителей установлена законодательно. Их любовь, конечно, не сможет заменить ни одно учреждение. Благотворительные и общественные организации в нашей стране могут лишь эпизодически поучаствовать в сложной ситуации человека.

Высокий процент людей, поддержавших позицию о главенствующей роли государства в этом вопросе, говорит о высоком уровне финансовой несостоятельности детей возрастных граждан. Так сложилось, что значима доля весьма и весьма зрелых людей, прибегающих к кошельку своих родителей. Это отражение сложной экономической ситуации.

По моему мнению, государство не имеет права снижать свое участие в вопросе заботы о пожилых. А в семьях хотелось бы повышения ответственности за своих родителей, бабушек, дедушек и иных близких родственников. Увлечение детоцентризмом тлетворно и для семьи, и для страны», — отметила депутат, комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные опроса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным, приведённым социологами «Левада-центра», только менее 30% опрошенных полагают, что обеспечить заботу пожилым людям должны родственники и близкие.