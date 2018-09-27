Додома, 27 сентября, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Каждый год в мире от бешенства умирает 60 000 людей. По подсчетам министерства здравоохранения и министерства животноводства и рыболовства Танзании ежегодно 1500 человек умирает из-за заражения вирусом бешенства, полученным в результате укуса собаки.

Sanofi Pasteur Вирус бешенства

Исполняющий обязанности директора по ветеринарным услугам министерства животноводства и рыболовства Танзании МартинРухета сообщил, что, согласно отчету министерства здравоохранения Танзании за 2017 год, всего было зарегистрировано 28 000 случаев заражения бешенством от укуса собаки, особенно это заболевание распространено в Африке и Азии. Чаще всего жертвами болезни становятся дети в деревнях.

В Танзании по подсчетам министерства здравоохранения ежегодно от болезни умирает 1500 человек. По словам Рухеты, 28 сентября этого года в рамках всемирного дня борьбы против бешенства в школах, институтах будут проведены лекции, посвященные вирусу бешенства и способах его лечения.

Кроме того, исполняющий обязанности директора по ветеринарным услугам отметил, что население сможет узнать, например, о том, что стоимость лечения пациентов, зараженных вирусом бешенства, составляет 44 доллара, в то время как стоимость вакцинации одной собаки составляет всего семь долларов.

По мнению Мартина Рухеты, очевидно, что намного дешевле и эффективнее инвестировать средства в массовую вакцинацию собак, нежели тратить деньги на лечение людей, зараженных бешенством.

«При сотрудничестве министерства животноводства и рыболовства и таких международных организаций, как Всемирная организация здравоохранения, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, цель ликвидации болезни в мире к 2030 году должна быть достигнута» — сказал Рухета.

В связи с разработкой глобальной стратегией, министерствами здравоохранения и животноводства в Танзании была также подготовлена стратегия по устранению вируса бешенства.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, данная болезнь известна еще с 1932/33 года, с тех пор она распространилась на территории многих стран мира. Бешенство является болезнью опасной для человека, которая передается через укусы или при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу.