Ереван, 27 сентября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Несовершеннолетний гражданин Турции Умуд Али Мустафа Озмен возвращен из Армении на родину.

Как сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности Армении, незаконно пересекший границу юноша был задержан в июле текущего года. В связи с происшедшим было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 329 УК. На допросе юноша заявил, что всегда хотел посмотреть Армению и сравнить с родным Карсом, однако из-за неимения документов единственным способом побывать в Армении был незаконный переход границы. В ходе следствия данные о причастности Озмена к радикальным движениям не были получены.

Руководствуясь принципом гуманности, следственный орган принял решение прекратить уголовное дело и отменить решение об аресте. Юноша уже отбыл из Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отец 16-летнего турецкого юноши — Умута Али Озмена, пересекшего 24-го июля армяно-турецкую границу, обратился с прошением к правительству Армении и к премьер-министру Армении. В интервью информационной программе «Лурер» Общественного телевидения Армении отец Умута Али Озмена, Мустафа, сказал, что его сын пересек армяно-турецкую границу по ошибке.

Ранее в турецкой прессе появились сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган звонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и просил его передать Турции перешедшего армяно-турецкую границу турецкого юношу.

Позже МИД Армении и сам Пашинян опровергли информацию о звонке Эрдогана.