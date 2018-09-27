Москва, 28 июня, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Россия экстрадировала из Бразилии российскую гражданку Веронику Лебедеву, которую на родине обвиняют в мошенничестве на 67 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилия экстрадирована Вероника Лебедева. В России она обвиняется в совершении мошенничества», — отметила Волк, которую цитирует сайт МВД Медиа.

По данным следствия, обвиняемая действовала вместе с Денисом Асфандьяровым. Сообщника Лебедевой уже задержали.

Согласно версии правоохранительных органов, подозреваемые не исполнили обязательства контракта с двумя строительными фирмами. В рамках документа поставщик в обмен на строительно-отделочные материалы имел право собственности на 29 квартир в жилом комплексе, который возводили в Казани.

Следствие считает, что Асфандьяров и Лебедева умышленно не выполнили взятые на себя обязательства. Они находились в розыске с сентября 2020 года. Лебедеву удалось задержать в Бразилии благодаря задействованию Интерпола. Её передали российским правоохранителям в аэропорту бразильского города Сан-Паулу.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что Дениса Асфандьярова экстрадировали из Бразилии в Россию, стало известно 6 июня. Бразильские власти задержали его ещё в 2023 году.

В июне 2022 года Боливия передала России российского гражданина Артёма Кальте, обвиняемого в хищении свыше 25 млн рублей у энергетических компаний. Следователи завели на него уголовные дела по двум статьям УК РФ — 210 («Организация преступного сообщества») и 159 («Мошенничество»).

В марте 2023 года из Перу в Россию экстрадировали бывшего менеджера офиса одного из российских банков Леонида Лаврова. Его обвинили в покушении на мошенничество и крупной краже из банковского хранилища.