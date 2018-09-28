Токио, 28 сентября, 2018, 06:44 — ИА Регнум. Японский премьер Синдзо Абэ вновь избран председателем правящей Либерально-демократической партии. Подтверждает ли этот факт «высокий политический авторитет» Абэ среди граждан Японии, как сказано в поздравлении президента РФ, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

В данном случае граждане Японии к выборам не имели ни малейшего отношения, так как избрание председателя было исключительно внутренним делом партии. А что касается признания заслуг Абэ на руководящем посту, то мнение японцев, судя по проведенным опросам, серьезно разделилось. Количество одобряющих — лишь 42%, и к этому числу вплотную приближается количество тех, кто решительно не одобряет курс Японии, взятый под руководством Абэ. Критически настроенных японцев в стране — 39%.

Нынешнему премьеру предъявляют экономические проблемы, неспособность вывести страну из режима стагнации, наращивание вооруженных сил, что противоречит конституции Японии. События последнего времени показали безудержную поддержку официальным Токио военной стратегии Вашингтона. Решительно подпортили реноме японского премьера коррупционные скандалы, в которых оказались замешаны он и его супруга. Так что победа Абэ говорит только о внутренних делах партии. А будет ли он переизбран на выборах главы правительства — вопрос открытый.

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