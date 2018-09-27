Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что Турция не перестанет импортировать газ из Ирана. Также в своем интервью, данном в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Эрдоган сделал еще несколько заявлений.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По словам лидера, Турция не готова вести мирные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также, как сообщает турецкое новостное агентство «Миллет», Эрдоган коснулся темы «дела пастора Брансона».

Президент заявил, что судьба Брансона зависит от судебной системы Турции, а не от политиков, так как его задержали на территории Турции по обвинению в связях с террористическими организациями. Суд по делу пастора назначен на 12 октября. Эрдоган заявил, что по законам Турции он не обладает правом помилования Брансона.