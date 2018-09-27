Красногорск, 27 сентября, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Около 62 тыс. бытовых потребителей остались без электроснабжения в Московской области. Об этом сообщает Минэнерго.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Утром 27 сентября на высоковольтной линии Донино — ЦАГИ сработала защита. Отключились первая и вторая цепи. Подстанция «Раменская» отключена.

Электроэнергия не поступает 61,7 тыс. бытовых потребителей, мощность отключения — 26,5 МВт. На линии ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае ураган оставил без электроснабжения более 18 тыс. жителей Московской области. Из-за обрывов проводов оказались обесточены 102 населенных пункта.

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