Тегеран, 27 сентября, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, выступивший 25 сентября на Генеральной Ассамблее ООН, не смог добиться никаких успехов, заявил 27 сентября президент Ирана Хасан Рухани, сообщает британское агентство Reuters.

Цитата из х/ф «Канал». Реж. Анджей Вайда. 1957. Польша Тупик

Глава Белого дома с трибуны Генассамблеи ООН обвинил руководство исламской республики в том, что Тегеран не уважает соседние страны, а также сеет хаос в регионе.

«У американцев нет никаких достижений на этом публичном мероприятии», — отметил он, добавив, что оно продемонстрировало изоляцию Вашингтона.

Рухани напомнил, что когда Трамп в начале своей речи затронул вопрос своих достижений за первые два года правления своей администрации, это вызвало смех в аудитории.

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«Сегодня важнее другое, за исключением одной-двух стран, никто не поддерживает США», — уточнил Рухани.

«Такая политическая изоляция редка для США», — добавил он.

Напомним, ранее Рухани назвал разрыв отношений Ирана с США временным явлением, поскольку Вашингтон будет вынужден вернуться к сотрудничеству по ядерной программе Ирана.