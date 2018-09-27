Москва, 27 сентября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Отношения России и Туркмении основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Об этом говорится в поздравительной телеграмме по случаю национального праздника Дня независимомти, которую президент России Владимир Путин направил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что недавно вступил в силу договор между Россией и Туркменией о стратегическом партнерстве. Договор дает возможность расширить двусторонние связи во всех направлениях. Это будет способствовать укрепления региональной стабильности и безопасности.

Кроме того, президент РФ дал высокую оценку уверенному движению Туркмении по пути социально-экономического развития. По его мнению, повышается авторитет Туркмении в Центральноазиатском регионе и за его пределами.

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