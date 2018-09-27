Минск, 27 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. День атомных технологий прошел 25 сентября на физическом факультете Белорусского государственного университета. Организатором мероприятия стала госкорпорация «Росатом» при поддержке Министерства энергетики Белоруссии, Информационного центра по атомной энергии (Минск) и БГУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом. Белорусская АЭС

День атомных технологий организован в соответствии с программой подготовки кадров для ядерной энергетики Белоруссии. День атомных технологий уже третий год подряд дает возможность будущим специалистам расширить свои представления о возможностях современных атомных технологий и перспективах их использования в различных сферах. Обеспечение высокого качества их подготовки в белорусских вузах — одна из ключевых задач, и времени для «раскачки» не остается — строительство Белорусской АЭС выходит на финишную прямую. Персонал для первого энергоблока подобран полностью, а вот специалистов для эксплуатации второго энергоблока пока только 50%, эту кадровую проблему и призван решать день атомных технологий в БГУ — нынешний стал уже третьим по счету.

Подготовка специалистов в сфере атомных технологий ведется в Белорусском государственном университете, Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Студенты проходят подготовку по специальностям «ядерные физика и технологии», «химия высоких энергий», «строительство тепловых и атомных электростанций», «паротурбинные установки атомных электрических станций», «электронные и информационно-управляющие системы физических установок» и «ядерная и радиационная безопасность». В работе Дня атомных технологий приняли участие студенты всех профильных учебных заведений.

Отметим, что посильную помощь в решении кадровой проблемы белорусской атомной энергетике оказала Литва — часть специалистов, ранее работавших на закрытой властями этой республики Игналинской АЭС, стали сотрудниками БелАЭС. Переподготовка для работы на новом реакторе проходила на месте, в Островце — в интегрированное предложение Росатома для иностранных заказчиков входит и учебно-тренировочный центр, обеспечивающий повышение квалификации для персонала. Но литовских атомщиков БелАЭС не хватило — сказывается возраст бывших работников Игналинской АЭС, многие из них за минувшие годы вышли на пенсию.

Конечно, белорусские студенты в настоящее время проходят подготовку и в атомных вузах России, но дни атомных технологий «лишними» не будут. В настоящее время уже начаты переговоры по второму интегрированному предложению Росатома — о создании в Белоруссии центра ядерной науки и технологии. Если переговоры завершатся успешно, создание такого центра будет означать, что Белоруссия станет частью российского атомного проекта, увеличив его возможности. Если это произойдет, то «Росатом» в очередной раз продемонстрирует эффективность российской «ядерной дипломатии» как драйвера интеграционных процессов на постсоветском пространстве.