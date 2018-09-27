Маунтин-Вью, США, 27 сентября, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Американский интернет-гигант Google в ответ на критику пользователей намерен изменить настройки приватности своего браузера Chrome. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге компании.

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Отмечается, что недовольство части пользователей популярного интернет-браузера вызвало обновление приложения, вышедшее 5 сентября. В обновленном браузере была встроена функция автоматической авторизации пользователей в системе Google Sync без запроса согласия на указанное действие. В Google пообещали в октябрьском обновлении предоставить пользователям возможность отключить указанное нововведение.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября индийская компания Paytm направила в национальную платежную корпорацию Индии (НПКИ) заявление о многочисленных нарушениях Google в отношении персональных данных пользователей. По мнению экспертов, такие нарушения могут представлять угрозу национальной безопасности.

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