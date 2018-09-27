Волгоград, 27 сентября, 2018, 13:48 — ИА Регнум. В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела управления городской жилищной инспекции. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, мужчина подозревается в получении взятки от председателя товарищества собственников жилья.

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Под уголовные дела также попали знакомые чиновника, которые, по версии следствия, выступали посредниками при организации взятки. Следователи считают, что в августе 2018 года начальник отдела рассказал своему приятелю о возможности исключить управляющие компании и ТСЖ из плана проверок на 2019 год. Знакомый чиновника с помощью замначальника одной из управляющих компаний города нашел «клиента». Им стала председатель ТСЖ, которая согласилась на предложение. Сумма взятки — 80 тыс. рублей.

«В сентябре 2018 года женщина передала через посредников взятку в указанной сумме начальнику одного из отделов Управления «Жилищная инспекция Волгограда» администрации Волгограда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.