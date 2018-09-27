Варшава, 27 сентября, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Вопрос о размещении в Польше американской военной базы должны решить в ходе прямых переговоров Вашингтон и Москва. Об этом, как пишет Rzeczpospolita, заявил депутат польского Сейма и отец нынешнего председателя совета министров Корнель Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Моравецкого-старшего, он предпочел бы, чтобы польские деньги тратились на польскую армию. И напомнил о том, что заключенные в 1990-х годах договоры об объединении Германии отрицали возможность отправки войск НАТО в бывшие страны Варшавского договора.

«Любое нарушение международных законов чрезвычайно рискованно», — подчеркнул старейший польский политик. Комментируя заявления о том, что с тех пор Россия «неоднократно нарушала международные соглашения», например, «аннексировала Крым», он сказал, что еще «раньше мы (Запад — ИА REGNUM ) бомбили Белград, чтобы Косово отделить от Сербии, и сами начали нарушать международные соглашения».

Моравецкий-старший говорит, что он не видит никаких оснований для размещения американских военных баз в Польше, потому что это «готовит нас к войне», в то время как Польша должна восстановить отношения с Россией. «Я бы предпочел, чтобы этот вопрос был урегулирован американцами и русскими», — сказал отец премьер-министра.