Эстония милитаризируется, Украина – митингует: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Эстония выделяет рекордный бюджет на оборону;
- О главных угрозах для человечества по мнению президента Боливии;
- Австралия и Нидерланды признают результаты расследования по MH17;
- В Киеве протестующие требуют прекратить торговлю с Москвой;
- Упразднён Совет по русскому языку при правительстве России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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