Кемерово, 27 сентября, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Экскаваторный парк компании «Кузбассразрезуголь» (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию) пополнил первый в Кемеровской области экскаватор WK-20 массой более 800 тонн и объемом ковша 20 кубометров, сообщает 27 сентября пресс-служба предприятия.

Скриншот страницы kru.ru/ru/press Введен в опытно-промышленную эксплуатацию первый в Кемеровской области экскаватор WK-20

Сборка машины, произведенной Тайюаньским заводом тяжелого машиностроения (Китай), продолжалась 78 дней. Тестовые испытания нового экскаватора в производственном режиме будут проходить в течение года.

Как пояснил начальник энергомеханического департамента АО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов, у предприятия уже есть опыт эксплуатации машин этой серии.

«Пять экскаваторов WK-35 с объемом ковша 35 кубометров (по два — на Бачатском и Талдинском, один — на Краснобродском разрезах) хорошо зарекомендовали себя в работе. Мы надеемся, что и 20-кубовая модель не будет отставать по производственным показателям от предшественников», — сказал он.

WK-20 — крупный карьерный экскаватор типа прямая лопата. Он оснащен канатным механизмом подъёма ковша, реечным напором рукояти ковша и экономичным электроприводом переменного тока. Все качества машины удовлетворяют требованиям интегрированной системы менеджмента предприятия.

«Кузбассразрезуголь» — вторая в России компания по объёму добычи угля (суммарно 46,3 млн тонн в 2017 году). В состав предприятия входят шесть филиалов — угольных разрезов, а также единственное в компании предприятие по подземной добыче угля — шахта Байкаимская.

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