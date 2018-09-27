Москва, 27 сентября, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Закон об изменении параметров пенсионного законодательства депутаты Госдумы приняли в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября. Закон поддержали 332 депутата, 83 — против, голосовали 415 парламентариев. Воздержавшихся нет.

Федор Бронников. Старик-нищий. 1869

При этом Госдума обсудила поправку депутата Олега Шеина («Справедливая Россия») об отчете правительства за реализацию норм с тем, чтобы можно было оперативно влиять на ход исполнения закона.

«Договоримся при проведении «правительственного часа», когда будем заслушивать Минтруда, делать акцент на вопросах мониторинга правоприменительной практики законов, которые сейчас принимаем», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет о правительственном законопроекте, вносящем изменение в пенсионную систему РФ. В частности, с 1 января 2019 года в течение шести лет пенсионный возраст для граждан РФ будет расти по году в год. Таким образом, к 2024 году женщины РФ будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

В ходе обсуждения инициативы в Госдуме текст документа был существенно доработан. Основные изменения в закон внес президент РФ Владимир Путин, о чем он заявил в ходе телеобращения к гражданам РФ 29 августа.

Особые правила

Помимо смягчения условий выхода на пенсию для женщин (правительство предлагало поднять их пенсионный возраст до 63 лет), президент также предложил сделать проведение пенсионной реформы менее жестким.

Так, например, многодетным матерям полагаются льготы. Если у женщины трое детей, то выйти на пенсию она сможет раньше, в 57 лет. Если детей четверо — то в 56 лет. Если же у матери пять и более детей, то ее пенсионный возраст останется таким, как и сегодня — 55 лет.

Кроме того, для тех граждан, которые первыми подпадут под изменения, предусмотрен особый порядок выхода на пенсию. Те, кто должен был выходить на пенсию в 2019 и 2020 годах, смогут сделать это на полгода раньше «нового» пенсионного возраста.

Специальные правила также коснутся и досрочного выхода некоторых граждан на пенсию. Так, рабочий стаж для досрочного выхода на пенсию для женщин должен составлять 37 лет, а для мужчин — 42 года. При этом, по предложению президента, в стаж также включены и те дни, когда работник был на больничном.

Пенсионеры также сохранят право единовременно получить накопительную часть пенсии. Причем обратиться за ней женщины смогут в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. То есть в этом случае пенсионный возраст остается на сегодняшнем уровне.

Льготный порядок выхода на пенсии коснется и особых категорий граждан. Речь о шахтерах, работниках опасных производств, жертвах Чернобыля и малочисленных народах Крайнего Севера. Их пенсионный возраст тоже вырастет, но будет ниже, чем для всех, и составит 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин.

Индексация по-новому

Закон также устанавливает новые правила индексации пенсионных выплат. С 2024 года она будет проходить в два шага — в феврале каждого года пенсия будет расти на уровень инфляции, а в апреле — в зависимости от роста доходов Пенсионного фонда.

При этом с 2019 по 2024 год, по предложению президента, индексация будет единоразовой. Так, в январе каждого года пенсия будет расти на 1 тыс. рублей. Как отмечал ранее глава Минтруда Максим Топилин, за счет того, что в законе прописана точная цифра ежегодного роста пенсии, средний размер выплат в 2024 году составит порядка 20 тыс. рублей.

Концептуально против, но президента поддержали

За принятие закона в третьем чтении проголосовали только депутаты фракции «Единой России» в Госдуме — представители оппозиционных фракций либо не поддержали законопроект, либо голосовали против.

Так, например, фракция ЛДПР воздержалась от голосования. Об этом намерении ранее заявил лидер партии Владимир Жириновский журналистам. При этом ранее их фракция поддержала предложения президента по доработке закона.

«Мы все президентские поправки поддержали, и они только на улучшение закона… Но в целом в третьем чтении мы сегодня не поддержим как концептуально, можно было по-другому эту реформу проводить», — заявил Жириновский.

Между тем, как напомнил в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин, несмотря на то, что оппозиционные фракции выступили против принятия закона, поправки президента к инициативе были поддержаны всеми депутатами единогласно.