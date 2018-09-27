Москва, 27 сентября, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Незадолго перед проведением встречи министров энергетики стран ОПЕК+ президент США Дональд Трамп в очередной записи в своем «Твиттере» в категоричной форме потребовал от них немедленно принять решение об увеличении объема добычи нефти, что должно было привести к падению цен на нее.

(сс) geralt Рост

Причина для такого «ультиматума» достаточно очевидна — вскоре в США пройдут промежуточные выборы, и Трамп совершенно не заинтересован в том, чтобы перед ними в стране росли цены на нефтепродукты. ОПЕК+, однако, пожелания Трампа в своем решении учитывать не стала и от наращивания объемов добычи отказалась. Мировой рынок отреагировал в течение суток — цена барреля преодолела психологически важный барьер в 80 долларов. Конечно, так называемые словесные интервенции влияют на цены нефти далеко не первый раз, но 25 сентября стало очевидно, что причины роста — не только итоги саммита министров.

Сразу несколько индийских компаний заявили, что с ноября прекратят закупки иранской нефти — Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Nayara Energy, лидеры индийского рынка нефтепереработки. Причина отказа — дискриминационные меры по отношению к Ирану со стороны США, под действие которых акционеры этих компаний попадать не хотят. Индия — второй по объемам покупатель иранской нефти. В последние месяцы Индия закупала около 577 тыс. баррелей в день. Потеря столь крупного рынка может оказаться серьезным ударом для Ирана, но дело не только в этом. Индийские компании не будут останавливать свои заводы — значит, они вынуждены будут искать выпадающие объемы у других поставщиков, цена нефти на мировом рынке неизбежно продолжит рост.

Выходя из «ядерной сделки» с Ираном безо всяких причин, Трамп даже не пытался предварительно согласовать это решение со странами ОПЕК и со странами, присоединившимися к нефтяному картелю для совместных усилий по регулированию объемов добычи и цен. Отказ от сделок с Ираном со стороны нефтяных компаний, чьи интересы сильно зависят от США, предсказать было несложно, как и то, какое влияние это будет иметь на цены на черное золото. Твиттом дело исправить не удалось, Трамп, что называется, «сам себя высек». Неуступчивость ОПЕК+ не только стала еще одним свидетельством окончания эры однополярного мира, но еще и оказывает существенную помощь государственному бюджету России, ведь увеличение цены нефти означает рост налоговых отчислений со стороны российских нефтяных компаний.