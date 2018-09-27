Санкт-Петербург, 27 сентября, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В 12:45 мск в четверг, 27 сентября, все затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений вновь закрыты в связи с повторной угрозой наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе КЗС.

Дарья Драй ИА REGNUM Судопропускное сооружение на КЗС

Решение принято с учетом штормовой погоды, при сильном западном и северо-западном ветре, порывами до 24 м/с. На закрытие всех затворов водо-и судопропускных сооружений потребовалось около получаса времени.

Как ожидается, максимальный подъем воды в акватории Невской губы придется на 21:00 мск 27 сентября. До этого времени закрытая дамба должна изолировать акваторию от нагонной волны из Финского залива, вызывающей наводнения в Петербурге.

«Данные по открытию судового канала будут уточняться с учетом изменений погодных условий», — добавили в КЗС.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы наводнения все затворы КЗС были закрыты около 11:00 мск 26 сентября. В ночь на 27 сентября уровень воды в акватории Невы значительно превысил отметку в +160 см над ординаром, что считается порогом фиксации наводнения. Около 05:00 мск в четверг затворы были открыты, через фарватер прошли пассажирские и грузовые суда. Теперь судоходство вновь приостановлено.