Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Длившиеся более трёх часов переговоры с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном были «важным и интересным обменом мнениями по решению продолжающегося конфликта, установлению длительного мира в регионе и необходимых шагов для этого. Мы договорились продолжить переговоры в ходе предстоящего в будущем месяце визита сопредседателей в регион». Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров, комментируя СМИ итоги встречи с министром иностранных дел Армении в рамках Uенассамблеи ООН в Нью Йорке 26 сентября.

mfa.am Зограб Мнацаканян (третий слева) и Эльмар Мамедьяров (второй слева) на встрече в Нью-Йорке

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова состоялась 26 сентября при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США). На встрече присутствовал также личный представитель действующего сопредседателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

«Встреча началась в расширенном составе, затем главы МИД провели отдельную беседу. Мнацаканян подтвердил приверженность Армении к исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны обменялись мыслями по поводу урегулирования, направленного на установление мира в регионе. Собеседники договорились продолжить диалог, в том числе в рамках ближайшего визита в регион сопредседателей.