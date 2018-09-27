Оренбург, 27 сентября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области до окончания губернаторских полномочий Юрия Берга осталось меньше года. Еще недавно местные эксперты говорили о стабильной ситуации и прогнозировали участие Берга в очередных выборах и не исключали третий срок губернаторства. Однако после провальных выборов в Приморье и отставок в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и том же Приморском крае, политологи заговорили о том, что ситуация в корне изменилась.

Kremlin.ru Юрий Берг

Издание «Ведомости» приводит результаты опросов экспертов, которые предрекают новую волну отставок по стране, в список потенциальных отставников попал и губернатор Оренбуржья Юрий Берг. По словам одного из собеседников «Ведомостей», будут снимать губернаторов в возрасте.

Между тем оренбургские эксперты разошлись в своих прогнозах. Так, доцент кафедры связей с общественностью и журналистики Оренбургского госуниверситета Булат Калмантаев считает, что нет явных и видимых причин для снятия Юрия Берга с поста первого лица региона.

«Есть безответственная болтовня тех людей, которые хотят перемен», — отметил он.

По мнению политолога, сейчас нет организованных групп, которые готовы занять губернаторское место, но есть здравомыслящие люди, которые метят, возможно, на место главы, но разговоров об этом не распускают.

Между тем иного мнения придерживается профессор ОИ МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она сделала акцент на том, что разговоры о потенциальной отставке Юрия Берга вспыхивают не первый раз. Но если раньше у губернатора была стабильная позиция, то сейчас на обстановку в регионе повлияла ситуация, которая сложилась в целом в России, в частности провальные выборы в Приморье, ряд досрочных отставок.

По словам Шешуковой, эксперты в своих прогнозах опираются на данные органов статистики относительно уровня социально-экономического развития региона и рейтинги, которые составляют сами эксперты и Росстат. Оренбуржье по рейтингам Росстата где-то в середине среди всех регионов России. Однако, по существу, эти рейтинги не влияют на решение администрации президента — менять или не менять губернатора. Решение за администрацией президента, которая будет взвешивать все «за» и «против», чтобы не допустить в регионах второго тура выборов губернатора. Здесь ситуация сложная:

«Реальная возможность того, что будут предложены другие кандидатуры на пост губернатора Оренбургской области есть. Досрочная отставка Юрия Берга возможна, но повторю, что решение за президентом и его администрацией».

Политолог, рассуждая на тему досрочных выборов, заметила, что возникает тема кадровых вариантов. Можно прислать варяга, как сделано в Приморье, а можно подобрать кандидатов из тех, кто знает регион. Но эта скамеечка очень короткая.

«Формально скамейка есть, есть депутаты Госдумы, президентский золотой резерв с Владимиром Кулагиным (руководитель аппарата правительства Оренбургской области), есть еще кое-какие наши московские товарищи. Недавно вот Коган (Александр Коган — уроженец Орска, экс-министр природопользования Московской области) освободился. Но при всем при этом реальной конкуренции эти люди могут не составить тем, кого может сейчас предложить оппозиция. В этой ситуации Берг предпочтительнее — его вся область знает. Протестная волна по поводу пенсионной реформы у нас тоже присутствует и надо взвешивать — каковы реальные конкуренты Бергу, принимая решение о перспективах кадровых изменений», — сказала эксперт.

На рейтинг Юрий Берга, по мнению Шешуковой, повлияли аресты мэра Оренбурга Евгения Арапова и вице-мэра Геннадия Борисова, которые проходят по коррупционному уголовному делу. Эта ситуация спровоцировала создание инициативной группы, где произошло объединение оппозиционных сил («Яблока», «Справедливой России», ЛДПР, активных общественников). Объединение требует возврата к прямым выборам глав муниципалитетов.

Галина Шешукова считает, что этой цели группа вряд ли достигнет, но на фоне грядущих губернаторских выборов можно громко о себе заявить.

Читайте также: «Время выбирать»: вернут ли Оренбуржью прямые выборы мэров?

А также: Задержание мэра Оренбурга: подробности

Напомним, 15 июня 2010 года Юрий Берг вступил в должность губернатора Оренбургской области. Весной 2014 года Берг был отправлен досрочно в отставку, но продолжил вплоть до выборов исполнять обязанности главы региона. 14 сентября 2014 года в области состоялись выборы, на которых Юрий Берг значительно обошел своих четырех оппонентов, набрав 80,28% голосов избирателей.

Стоит также отметить, что предвыборная гонка не обошлась без скандалов. Оппозиция (ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» хотели сделать своим единым кандидатом либерал-демократа Сергея Катасонова. Он успел подать документы в облизбирком, но партия отозвала его кандидатуру. После избрания Юрия Берга главой региона на второй срок сенатором от исполнительной власти стала Елена Афанасьева, до этого являвшаяся депутатом Госдумы (ЛДПР). Эксперты считают, что такое кадровое решение стало компенсацией в ответ на отзыв Катасонова с выборов.

Читайте также: Политические итоги года в Оренбуржье