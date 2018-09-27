Ярославль, 27 сентября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. К мэру Ярославля обратились представители творческих профессий с просьбой оказать содействие в выборе помещения для организации арт-пространства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Экспонаты для музея

Как пояснил член Союза художников России Игорь Сакуров, который работал над иллюстрированием творчества Бориса Акунина, процесс сдвинулся мертвой точки.

«Сейчас мэр Владимир Слепцов дал необходимые поручения. Пространство, конечно, нужно немаленькое. Мы планируем организовать два музея, музей Фандорина и русской усадьбы, а также репетиционную базу для нашего дружественного театра — студии «Балаган», — сказал он.

Это культурное пространство должно стать не только местом общения художников и театральных деятелей, но и точкой притяжения для ярославцев и гостей города.