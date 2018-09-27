Москва, 27 сентября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Навязываемое обществу обывательское сознание побуждает читателей проявлять обывательскую реакцию и в случаях, когда речь, на самом деле, идёт о фактах политического, государственного свойства. Таких, как то, что президент Украины Петр Порошенко сделал фото с президентом США Дональдом Трампом на фоне только американского флага, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр

Ранее пользователи сети отреагировали на фотографию президентов США и Украины в одинаковых костюмах. Снимок выложил пресс-секретарь украинского президента Станислав Цеголко на своей странице в Twitter.

«Порошенко и Трамп сфотографировались вместе в одинаковых костюмах и галстуках!», — шумит сеть. Да, выглядит это не очень, хотя для мужчин в отличие от женщин вполне допустимо. Ещё нам не хватало мужчин по одежде оценивать!

А вот то, что президент одной страны делает официальное фото с президентом другой на фоне только одного государственного флага, в данном случае американского, это, конечно, момент существенный.

Порошенко явно забыл, что он представляет не себя, а Украину. А её-то в отличие от США на фото нет. Нельзя президенту так терять голову. Хотя, какой он президент?

Ну, а то, что американцы флагом гостя не озаботились, — в их стиле. Мол, все вы, мелкота, под нашим флагом будете…

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