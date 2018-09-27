Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, озвучил свою версию трех главных угроз для человечества, передает телеканал TeleSur.

Фелисьен Ропс. Сатана сеющий плевелы (фрагмент). 1882

Во-первых, это изменение климата — «неотъемлемое следствие капитализма и производства». Моралес назвал «США главными загрязнителями человечества».

Во-вторых, это гонка вооружений: в 2017 году 2,2% от мирового ВВП было потрачено на вооружение, что составляет $1,739 трлн.

Третьей главной угрозой для человечества президент Боливии считает экономическое неравенство.

Также в своем выступлении Моралес осудил политику США в отношении Кубы, Венесуэлы и Палестины и выразил надежду, что спор между Чили и Боливией вокруг прибрежной территории решится благополучно в пользу его страны.