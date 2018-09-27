* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Каир, 27 сентября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы Египта планируют вооружить племена на Синайском полуострове для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 сентября Associated Press.

Василий Верещапгин. Араб на верблюде (фрагмент). 1869-1870

«Мы должны это сделать, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности перед угрозой террористов, которые их убивают», — заявил один из членов племени на Синайском полуострове.

Напомним, в феврале 2018 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о начале широкомасштабной спецоперации против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) противостоящих государству на Синайском полуострове. С тех пор террористы убили по меньшей мере 100 бедуинов.